Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Дамаск 7 5.04.2026, 17:53

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после падения режима Башара Асада прибыл с официальным визитом в столицу Сирии Дамаск, сообщило сирийское новостное агентство Sana.

В международном аэропорту Дамаска президента Украины встретил глава МИД Сирии Асаад Хасан аль-Шайбани.

О визите в Дамаск сообщил также сам Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни», — написал он, опубликовав также короткое видео из Дамаска.

