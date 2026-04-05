Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Дамаск

Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Дамаск7
- 5.04.2026, 17:53
Видео.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после падения режима Башара Асада прибыл с официальным визитом в столицу Сирии Дамаск, сообщило сирийское новостное агентство Sana.
В международном аэропорту Дамаска президента Украины встретил глава МИД Сирии Асаад Хасан аль-Шайбани.
О визите в Дамаск сообщил также сам Зеленский в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни», — написал он, опубликовав также короткое видео из Дамаска.