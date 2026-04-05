Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Дамаск

Видео.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после падения режима Башара Асада прибыл с официальным визитом в столицу Сирии Дамаск, сообщило сирийское новостное агентство Sana.

В международном аэропорту Дамаска президента Украины встретил глава МИД Сирии Асаад Хасан аль-Шайбани.

О визите в Дамаск сообщил также сам Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни», — написал он, опубликовав также короткое видео из Дамаска.

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер