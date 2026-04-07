Стали известны подробности разговора Путина и Орбана

Стали известны подробности разговора Путина и Орбана18
- 7.04.2026, 16:59
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СМИ получили доступ к утечке разговора.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в частном разговоре с Путиным заявил о готовности «помочь в любом вопросе», включая возможное урегулирование войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org)со ссылкой на расшифровку телефонного звонка, состоявшегося в октябре.
В ходе беседы Орбан, подчеркивая готовность содействовать, привел басню Эзопа о мыши, освободившей льва из сети. По данным источников, эта метафора вызвала смех у Путина. Лидеры также обменялись комплиментами и позитивно высказались о президенте США Дональде Трампе.
Согласно утечке, обсуждалась идея проведения саммита с участием России и США в Будапеште. Предполагалось, что встрече будут предшествовать контакты между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым. Однако этот дипломатический формат так и не был реализован.
Публикация разговора появилась на фоне предвыборной кампании в Венгрии и усилила критику в адрес Орбана за его тесные связи с Москвой. Венгерское правительство последовательно выступает против военной помощи Украине и блокирует общеевропейские инициативы, включая кредит ЕС на сумму около 90 млрд евро для Киева.
Будапешт также продолжает энергетическое сотрудничество с Россией, включая импорт газа и нефти, несмотря на давление со стороны партнеров по ЕС.
Дополнительное напряжение вызвали сообщения о регулярных контактах министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с Сергеем Лавровым, в том числе по вопросам санкций. Сам Сийярто отвергает обвинения и называет взаимодействие «обычной дипломатической практикой».
Оппозиция использует ситуацию как аргумент против действующего премьера. Лидер оппозиционного движения Петер Мадьяр заявил о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны и приблизить его к общеевропейской линии.
Эксперты отмечают, что утечка может повлиять на электоральные настроения, усилив дискуссию о роли Венгрии в ЕС и ее отношениях с Россией.