ЦРУ применило секретное устройство «Призрачный шепот» в Иране

ЦРУ применило секретное устройство «Призрачный шепот» в Иране18
- 7.04.2026, 21:32
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Уникальная технология использует квантовую магнитометрию дальнего действия.
ЦРУ использовало секретный инструмент «Призрачный шепот» (англ. — Ghost Murmur) для спасения сбитого пилота на территории Ирана, пишет The New York Post со ссылкой на источники.
Технология использует квантовую магнитометрию дальнего действия для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека и сопоставляет эти данные с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта для выделения этого отпечатка на фоне шума.
«Призрачный шепот» был применен в полевых условиях впервые. Как отмечает NYP, об этом на брифинге намекнули президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
«Это как услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни. При подходящих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем», — рассказал изданию The New York Post собеседник, знакомый с программой.
«Призрачный шепот» протестировали на вертолетах Black Hawk. В будущем устройство могут начать использовать на истребителях F-35, рассказал источник издания.
Пустынный ландшафт в Иране стал идеальной локацией для первого применения устройства. По словам источника NYP, из-за низких электромагнитных помех и почти полного отсутствия конкурирующих сигналов людей, это была «почти идеальная среда».
«Обычно этот сигнал настолько слаб, что его можно измерить только в больничных условиях с датчиками, практически прижатыми к груди. Но достижения в области квантовой магнитометрии — в частности, сенсоры, основанные на микроскопических дефектах в синтетических алмазах — по всей видимости, сделали возможным обнаружение этих сигналов на значительно больших расстояниях», — сказал источник журналистов.