Клоунада от Кремля 3 Алексей Копытько

8.04.2026, 11:36

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Алексей Копытько

Одна из группировок в российской власти укусила весь путинский режим за колено.

Наступила ночь, взошла Луна, и в стране дураков закипела работа. Не знаю, почему, но именно эта фраза с утра крутилась в голове, когда читал российские новости.

1. Спустя две недели после начала активных визитов добрых дронов на Балтику, когда уже все временно догорело, представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия «предупредила» страны Балтии, мол, будете пропускать украинские дроны – получите ответ.

Неделю назад на эту же тему рассуждал Дмитрий Песков. Но как-то непрямо. Вроде как и проблему затронул, но осталась недосказанность – так пособничали балтийцы Украине или нет? Или это предупреждение, чтоб не вздумали пособничать?

Произошло это уже после того, как схлынула пропагандистская волна инсинуаций в медиа, и после официальных опровержений властей стран Балтии. И есть же данные объективного контроля, опровергающие ложь Кремля.

Поэтому наезд россиян был вяленький. Вопрос — зачем тогда?

Видимо, атаки на Приморск и Усть-Лугу оказались настолько болезненными, что надо было канализировать негатив за беспомощность российской власти. Решили тихонечко толкнуть в сторону балтийских соседей. Тихонечко – потому что турбопатриоты интересуются: а почему только предупреждение?! Почему не сразу «орешником»?!

И сразу же второй вопрос: а кто пособничал в ночной атаке на «Шесхарис» в Новороссийске? Вероломный кубанский режим? Почему бы Москве не атаковать Краснодарский край, предоставляющий свое воздушное пространство для украинских дронов? Уверен, это плодотворная идея.

2. С Новороссийском еще смешнее.

Интернет забит видео с локализацией пожаров. Даже самые упоротые из дорогих россиян могут увидеть, где и что горит. Горит «Шесхарис», без вариантов.

Внезапно Минобороны РФ выходит с заявлением: Украина атаковала объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)! Повреждены трубопровод и сливо-наливной причал! Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами!!!

Если бы случилось хоть что-то из перечисленного, с утра бы уже развернулась межконтинентальная истерика. Четыре горящих резервуара – это пожар, как в Усть-Луге и Приморске.

Весь день плакал бы во всех СМИ министр энергетики Казахстана и другие официальные лица. Итальянский посол крошил бы спагетти на Банковой. Рядом бы страдали представители Германии, Франции и Британии…

Ничего этого нет.

Наоборот. Минэнерго Казахстана (которое, очевидно, задолбали вопросами после вранья Минобороны РФ) разместило сдержанное заявление: мониторим ситуацию, «прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику». Идите все в сад, короче.

Заявление об ударе по КТК больше всех удивило сам КТК. На сайте консорциума с перепугу разместили новость о передаче спецтехники и транспорта госучреждениям Астраханской области. Больше за день нет никаких сообщений. А уж они-то должны были заметить.

Спрашивается – зачем россияне так откровенно врут?

Объяснений два.

Главное. Это прямая угроза Кремля европейцам, американцам и Казахстану. Россия грозится атаковать КТК (как она уже делала несколько раз!). Россияне честно рассказали, как и что будет. Чтобы активизировать просьбы к Украине о смягчении позиции в отношении российских углеводородов.

Вспомогательное. Посмотрите роскошное видео «отражения атаки» российским ПВО в Новороссийске. Мало того, что они поливают огнем через бухту расположенные на другом берегу жилые кварталы. Это уже дело привычное.

Я более чем уверен: беспорядочной стрельбой российские военные (они же начинают встречать БПЛА не в бухте, а западнее, где как раз расположены объекты КТК) повредили что-то из объектов Консорциума. И менеджмент КТК (а возможно – и Казахстан), что-то неприятное сказал россиянам. И они решили заодно перевести стрелки. Мол, это все не мы! Поэтому и наврали покрасивее, с «пожарами резервуаров».

3. Но вся эта клоунада меркнет на фоне страданий с интернетом в РФ.

Одна из группировок в российской власти (Кириенко) укусила весь путинский режим за колено. Обустраивая суверенный чебурнет и тормозя телеграм, они умудрились не только положить саму сеть, но и пошатнуть российские банки.

Во-первых, блокировка интернета вызвала неописуемый восторг именно у той категории населения, которая не страдала от войны все это время. А именно – у жителей больших городов, с Москвой включительно.

Указанные граждане теперь мечутся с вопросом – а что происходит вообще? Как война? Какая война? С кем? С Украиной? До сих пор??? Так мы ж ее уже вроде победили лет восемь назад… Или это какая-то новая война?

В общем, лучший способ выковырять эту аудиторию из их комфортного мирка сложно представить.

Во-вторых, резко снизилось число трансакций, бизнес и те же банки понесли прямые материальные убытки. Не заплачены налоги. Не все будет компенсировано отложенным спросом. Ряд онлайн-сервисов просто подкосило.

В-третьих, поскольку власти угробили сеть и (временно) банки (т.е., нельзя было расплатиться картой), мудрый российский народ кинулся снимать деньги со счетов и складывать кэш в чулки.

Пока это еще не приняло форму лавины, но процесс заметный. Банки встревожены, правительство нервничает.

Но здесь трудно не согласиться с действиями россиян. Учитывая тенденцию и повадки росвласти, которая перекладывает все издержки на подданых, надо срочно изымать все деньги из банков.

Потому что в какой-то момент доступ исчезнет. Особенно – когда стабилизируется рынок нефти. Отключение сети без формальной блокировки карт уже опробовано. И в данном случае никаких концов не найти…

Алексей Копытько, Telegram

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