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Belavia снизила цены на экзотическое направление

  • 8.04.2026, 13:20
  • 2,026
Belavia снизила цены на экзотическое направление

Акция действует всего два дня.

Компания Belavia объявила о распродаже билетов в Дели. По тарифу «Промо» можно сэкономить до 40%, сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика.

За полет до Дели и обратно цены теперь стартуют от 1208 рублей. Скидка действует на рейсы до 27 июня, а акция проходит с 8 по 9 апреля.

Путь до Дели составит около семи часов, отправляются самолеты еженедельно в пятницу вечером. Купить акционные билеты можно на официальном сайте перевозчика, их количество ограничено.

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