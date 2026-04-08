Belavia снизила цены на экзотическое направление
- 8.04.2026, 13:20
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Акция действует всего два дня.
Компания Belavia объявила о распродаже билетов в Дели. По тарифу «Промо» можно сэкономить до 40%, сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика.
За полет до Дели и обратно цены теперь стартуют от 1208 рублей. Скидка действует на рейсы до 27 июня, а акция проходит с 8 по 9 апреля.
Путь до Дели составит около семи часов, отправляются самолеты еженедельно в пятницу вечером. Купить акционные билеты можно на официальном сайте перевозчика, их количество ограничено.