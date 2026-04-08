ГУР поразило дронами последний железнодорожный паром РФ в Керчи 4 8.04.2026, 13:23

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Фотофакт.

Военные Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 6 апреля поразили дронами российский железнодорожный паром в Керченском проливе — «Славянин», говорится в сообщении ГУР в среду, 8 апреля.

По данным разведки, это был последний железнодорожный паром РФ, который оставался на плаву во временно оккупированной Керчи в Крыму. В результате атаки судно выведено из строя, сообщает ГУР.

«Славянин» перевозил горюче-смазочные материалы, вооружение, военную технику и боеприпасы в захваченный россиянами Крым.

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