ГУР поразило дронами последний железнодорожный паром РФ в Керчи

ГУР поразило дронами последний железнодорожный паром РФ в Керчи4
- 8.04.2026, 13:23
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Фотофакт.
Военные Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 6 апреля поразили дронами российский железнодорожный паром в Керченском проливе — «Славянин», говорится в сообщении ГУР в среду, 8 апреля.
По данным разведки, это был последний железнодорожный паром РФ, который оставался на плаву во временно оккупированной Керчи в Крыму. В результате атаки судно выведено из строя, сообщает ГУР.
«Славянин» перевозил горюче-смазочные материалы, вооружение, военную технику и боеприпасы в захваченный россиянами Крым.