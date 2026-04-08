Премьер Пакистана заявил о нарушении режима прекращения огня на Ближнем Востоке

Премьер Пакистана заявил о нарушении режима прекращения огня на Ближнем Востоке3
- 8.04.2026, 19:08
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Он призвал соблюдать перемирие.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что поступает информация о нарушении режима прекращения огня в нескольких местах зоны конфликта на Ближнем Востоке. Он призвал стороны соблюдать двухнедельное перемирие.
Об этом Шариф сообщил на своей странице в соцсети X в среду, 8 апреля.
«В нескольких местах зоны конфликта [на Ближнем Востоке] сообщалось о нарушении режима прекращения огня, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и горячо призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать двухнедельное перемирие, как было договорено, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта», — подчеркнул он.
В свою очередь информагентство Fars со ссылкой на источник в силах безопасности заявило, что Иран завершает подготовку планов проведения «операции сдерживания» против Израиля, утверждая, что тот нарушил режим прекращения огня, атакуя объекты Хезболлы в Ливане.
В ночь на 8 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.
Впоследствии Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.
Израиль также согласился приостановить бомбардировки на время переговоров. Однако там заявили, что двухнедельное перемирие с Ираном не распространяется на войну в Ливане против группировки Хезболла.
Позже израильские военные сообщили, что в течение 10 минут одновременно атаковали более 100 командных центров и военных объектов Хезболлы в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана.
Кроме того, после объявления перемирия иранская национальная компания по нефтепереработке заявила о «вражеской атаке» на НПЗ на острове Лаван.
Также ОАЭ, Кувейт и Бахрейн сообщили, что Иран атаковал их территорию дронами и ракетами. Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что иранские войска ударили по саудовскому нефтепроводу, с помощью которого обходили блокаду Ормузского пролива.