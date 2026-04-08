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Производство одежды в России рухнуло рекордно с 2020 года

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  • 8.04.2026, 20:12
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Производство одежды в России рухнуло рекордно с 2020 года

Бизнес не выдерживает.

Российские производители одежды, от которых власти ждали замещения импорта и замены ушедших из страны западных брендов, погрузились в сильнейший с пандемии кризис.

По данным Росстата, в январе–феврале 2026 года производство одежды в стране обвалилось на 17,2% — рекордно с апреля 2020 года, когда фабрики и заводы встали из-за «ковидного» локдауна, передает The Moscow Times.

В 2023-24 гг производство одежды подскочило на 29%. По итогам прошлого года в отрасли начался спад (на 2,2%), который в этом году ускорился до полноценного обвала. В некоторых регионах он стал двузначным: в Кемеровской области — на 44%, в Челябинской — на 40,1%, в Санкт-Петербурге — на 45%.

Вся российская промышленность находится под давлением из-за санкций дефицита кадров и новых проблем — таких как снижение спроса в условиях охлаждения экономики, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Производители одежды оказались в критической ситуации: отрасль фактически ведет борьбу за выживание, а к списку проблем добавилось повышение налогов, отмечает директор компании «ЛедиШарм» Ирина Миронова: «Сейчас много предприятий на грани закрытия. Думается, что в 2026 году ситуация усугубится. К середине года мы увидим массовые закрытия как торговых, так и промышленных компаний».

Под риском закрытия находятся примерно 25% швейных производств по всей стране, пишет Кирилл Юрьев, основатель «Эмилеми», производителя бендированной одежды и мерча для бизнеса и госструктур.

«Закрываются не только маленькие ателье — уходят с рынка крупные фабрики, которые годами работали стабильно», — отмечает Юрьев. По его словам, в отрасли — «системный кризис», поскольку «спрос рухнул», и заказов на всех уже не хватает. «Бизнес просто не выдерживает налоговую нагрузку, когда реальная прибыль уходит в ноль, а официальные отчисления никто не отменял», — жалуется Юрьев.

Переход потребителей в режим экономии уронил спрос в магазинах одежды и спровоцировал закрытие 15% торговых точек в ТЦ по всей стране. По данным «Платформы ОФД», покупки одежды, обуви и аксессуаров в прошлом году сократились на 11%, а посещаемость магазинов упала на 6%.

В течение 2026 года в стране могут закрыться до 40% торгующих одеждой розничных точек, пессимистичен основатель универмагов одежды Slava Concept Александр Перемятов. «В прошлом году-ритейлеры понимали, что начался кризис, но не осознавали его глубины, — говорит он. — (Теперь) ситуация усугубилась <…>. Из-за сокращения потребления больше становится убыточных магазинов, ресурсов поддерживать их больше нет».

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