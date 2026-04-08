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Дроны-перехватчики Украины удвоили эффективность в марте

  • 8.04.2026, 22:12
  • 4,702
Дроны-перехватчики Украины удвоили эффективность в марте

Новый рекорд в небе.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в марте украинские дроны-перехватчики уничтожили рекордные более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов. По его словам, это вдвое больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Федорова в Telegram.

«Дроны-перехватчики - украинская инновация, которая уже стала ключевой частью нашей ПВО. Только в марте перехватчики сбили более 33 тысяч вражеских БПЛА различного типа, в частности «Шахеды», «Герберы», «Молнии», Zala, «Орланы» и другие. Это вдвое больше, чем в прошлом месяце», - подчеркнул Федоров.

По его словам, одним из главных вызовов сейчас являются реактивные «Шахеды». По его словам, враг масштабирует их применение, скорость таких целей растет, а перехват становится сложнее.

Именно поэтому, как пояснил министр, государство вместе с производителями анализирует продукты и их готовность, определяет узкие места и синхронизирует действия для быстрого масштабирования новых технологий.

В частности, по поручению Зеленского обсуждали контрактирование на 2026 год, подготовку пилотов, полигоны для испытаний, дефицит наземных станций, экспорт и новые критерии оценки эффективности в Армии дронов.

Отдельно Федоров сообщил, что недавно Brave1 поддержал 12 технологий в рамках совместной с ЕС грантовой программы EU4UA Defence Tech. В ее рамках компании получат до 150 тысяч евро на разработку скоростных перехватчиков, способных развивать скорость более 450 км/ч, а также современных систем противодействия воздушным целям.

По словам министра, для развития рынка перехватчиков уже ввели ряд системных решений:

запустили уникальную модель вознаграждения компаний за перехват шахидов. Именно в рамках этого эксперимента впервые сбит шахед дроном-перехватчиком;

с 2024 года Brave1 выдал более 40 грантов производителям; сегодня в кластере около 100 производителей дронов-перехватчиков;

запустили Brave1 Dataroom - платформу для тренировки и валидаций моделей искусственного интеллекта. Сейчас более 30 компаний тестируют, валидируют и тренируют 50+ моделей ИИ для выявления и перехвата воздушных целей в разное время дня и в различных погодных условиях.

Во время встречи с производителями Федоров поставил им две главные задачи: разработать и масштабировать реактивные дроны-перехватчики для противодействия реактивным «Шахедам», а также создать альтернативные системы донаведения для работы в сложных метеоусловиях.

«Государство на условиях прозрачного рынка готово быстро покупать новые технологии у производителей, которые эффективно выполнят эти задачи и защитят украинское небо», - подчеркнул министр обороны Украины.

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