Иран обвинил США в нарушении 3 из 10 пунктов своего рамочного соглашения 21 9.04.2026, 10:20

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Режим аятолл настаивает на своем плане.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США нарушили 3 из 10 пунктов иранского рамочного соглашения еще до начала переговоров.

На странице в X он написал, что предложение Ирана из 10 пунктов является «рабочей основой для переговоров».

Однако Галибаф обвинил США в несоблюдении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство в городе Лар, а также отрицании права Ирана на обогащение урана.

«Теперь сама «рабочая основа для переговоров» была открыто и очевидно нарушена еще до начала переговоров. При таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры являются необоснованными», — добавил спикер иранского парламента.

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