Венгрия тайно предлагала помощь Ирану 7 9.04.2026, 10:34

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Хотя на словах поддерживает Израиль.

Вскоре после смертоносной израильской атаки в сентябре 2024 года, когда взорвались тысячи пейджеров боевиков «Хезболлы», правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложило Ирану помощь — ключевому спонсору группировки.

Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на копии стенограммы телефонного разговора с предложением помощи.

30 сентября 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил: «Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали во время расследования».

Тогда Венгрия оказалась в центре внимания, поскольку тайваньская компания-владелец бренда пейджеров заявила, что они были произведены в Венгрии по лицензионному соглашению, указывает WP.

Сийярто в разговоре с Арагчи подчеркнул, что Венгрия не причастна к взрывам пейджеров, в результате которых погибли 12 человек, а примерно 2800 человек были ранены. Он также опроверг, что пейджеры были произведены в Венгрии.

Согласно стенограмме, Сийярто сказал в разговоре с Арагчи: «Я просто хотел лично сообщить вам, что наши службы уже связались с вашей».

Когда Арагчи ответил, что он «очень благодарен вам за все это», Сийярто произнес: «Абсолютно, абсолютно».

«Если вам понадобится дополнительная информация или вы захотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам».

Издание также отмечает, что данный звонок противоречит официальной политике Будапешта в отношении поддержки Израиля. Как и президент США Дональд Трамп, премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично поддержал Орбана перед выборами.

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