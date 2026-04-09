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Украинские дроны уничтожили российский «Тор-М1»

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  • 9.04.2026, 13:35
  • 3,878
Украинские дроны уничтожили российский «Тор-М1»

Зенитный комплекс пытался отбиться, но был поражен точным ударом.

В сети появилась видеозапись успешного уничтожения одного из самых опасных элементов противовоздушной обороны противника — зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1». Операцию провели пилоты 1-го отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем (СБС). Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Событие произошло в районе населенного пункта Кальчиновка в Донецкой области. На опубликованных кадрах запечатлена настоящая дуэль между техникой оккупантов и украинскими беспилотниками.

Российский экипаж «Тора» заметил угрозу и пытался активно отбиваться. Зенитный комплекс успел выпустить ракеты и уничтожить два украинских дрона.

Несмотря на потерю первых аппаратов, операторы СБС продолжали атаку. Третий беспилотник сумел перехитрить систему ПВО захватчиков и точно попал в цель.

После прямого попадания вражеский комплекс получил критические повреждения и был выведен из строя.

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