В Беларуси сократили список профессий с доплатами к пенсии 2 9.04.2026, 13:44

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Из перечня убрали сотни должностей.

Правительство Беларуси сократило список должностей для профессионального пенсионного страхования. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Предыдущий реестр действовал с 2025 года и включал в себя список производств, работ, профессий, должностей с вредными и тяжелыми условиями труда.

На его основании наниматели и определяли работников, которым были положены дополнительные выплаты при выходе на пенсию.

За более чем 20 лет в реестре оказалось много профессий и должностей, утративших актуальность в связи с произошедшими изменениями в технологиях и организации труда.

Так, Министерство труда исключило 406 профессий, которые уже фактически не применяются в экономике.

Еще 356 должностей вывели из списка после проведения аттестаций. Они не подтвердили показателей вредных условий труда.

Также по результатам аттестаций убрали еще 78 профессией. Проверки показали оптимальные или допустимые условия труда.

Кроме того, список должностей был приведен в соответствие с изменениями в квалификационных справочниках.

Уточнили формулировки работ, условий и показателей с учетом правоприменительной практики.

В правительстве отметили, что постановление позволит сократить в организациях излишние денежные и временные затраты, связанные с проведением аттестации на рабочих местах.

Это касается тех случаев, где оценка вредности не подтверждает права работников на профессиональное пенсионное страхование.

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