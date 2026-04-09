Франция заявила, что Орбан предал ЕС 6 9.04.2026, 15:33

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Премьер Венгрии раскрыл Кремлю детали переговоров о санкциях

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что переговоры Венгрии с российскими чиновниками по вопросам санкций стали «предательством солидарности, необходимой между членами Европейского Союза», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Позднее в марте глава венгерской дипломатии Петер Сийярто признался, что вел переговоры с Россией «по вопросам санкций», пока ЕС рассматривал новые экономические меры против Москвы. Его признание последовало после утечки аудиозаписей, опубликованных консорциумом VSquare и The Insider, на которых Сийярто ведет дружеские переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и замминистра энергетики Павла Сорокина.

Барро подтвердил, что утечки «поставили под сомнение честность наших совещаний». Европейская комиссия ранее назвала утечки «очень тревожными». Формальной реакции ЕС пока не последовало, но поток конфиденциальной информации в Венгрию значительно сократился, а встречи лидеров теперь проходят в меньших форматах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно считается одним из самых пророссийских европейских лидеров. В декабре 2025 года Будапешт и Москва подписали соглашение о расширении экономического, торгового, энергетического и культурного сотрудничества.

Сийярто отверг обвинения, назвав их иностранным вмешательством, особенно на фоне парламентских выборов в Венгрии в эти выходные. Орбан сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Петра Мадьяра из партии «Тиса», которая лидирует в большинстве опросов.

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