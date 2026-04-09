Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной35
- 9.04.2026, 22:16
- 19,384
Стоит ли верить диктатору РФ?
Диктатор России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, сообщает Кремль.
«Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие», — говорится в сообщении.
Оно продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. Российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Как сообщал Charter97.org, энергетическое перемирие властям РФ предложил президент Украины Владимир Зеленский.