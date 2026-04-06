Зеленский предложил Путину энергетическое перемирие 18 6.04.2026, 22:04

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Инициатива передана Москве через американских посредников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Киев предложил России заключить энергетическое перемирие. По его словам, соответствующая инициатива через американских посредников уже передана российской стороне. «Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина ранее уже предлагала России временное прекращение огня, в том числе на Пасху, однако, по его словам, «для нее все времена одинаковы». При этом украинский президент подчеркнул, что дальнобойные удары ВСУ оказывают заметное влияние на российскую экономику, «уменьшая прибыль, в первую очередь от нефти».

На этом фоне в марте, как следует из сводки Reuters, украинские удары затронули ряд ключевых объектов топливной инфраструктуры России. В частности, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны — Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) «Сургутнефтегаза» — приостановил переработку после пожара, возникшего 26 марта в результате атаки беспилотников. По данным источников агентства, предприятие мощностью около 20 млн тонн нефти в год может возобновить работу лишь частично.

Аналогичная ситуация сложилась на комплексе «Новатэка» в Усть-Луге, где после атаки БПЛА 25 марта был остановлен процесс переработки газового конденсата и экспорт продукции. Этот комплекс мощностью до 9 млн тонн в год обеспечивает выпуск нафты, керосина, дизельных фракций и мазута, значительная часть которых идет на экспорт.

Кроме того, 14 марта пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника. В том же регионе 2 марта был атакован топливный терминал в порту Новороссийск, а 12 марта — нефтебаза в Тихорецком районе.

Серьезные повреждения получили и экспортные мощности на Балтике. Порты Приморск и Усть-Луга подвергались атакам 22, 25, а также 27, 29 и 31 марта. По данным Reuters, повреждение инфраструктуры затронуло ключевые маршруты поставок: Приморск обеспечивает отгрузку около 1 млн баррелей нефти в сутки и 300 тыс. баррелей дизельного топлива, а Усть-Луга — порядка 700 тыс. баррелей нефти в сутки. В совокупности эти порты формируют около 42% российского нефтяного экспорта, отмечает финский Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

В целом, по оценке Reuters, суммарный простой первичных мощностей российских НПЗ в 2026 году может составить около 26 млн тонн.

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