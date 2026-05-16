Экс-канцлер Германии раскритиковал Путина 16.05.2026, 4:55

Также Шольц высказался о роли НАТО.

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Путина и его стратегию «демилитаризации Украины», сообщает Clash Report.

По словам Шольца, «Путин не должен выиграть войну», подчеркнув, что достижение этой цели было ключевой задачей западных стран.

«И, честно говоря, он не выиграет войну. Это факт, который мы можем наблюдать. Если перечислить все его цели, он не достиг ни одной из них», — заявил он.

Шольц также прокомментировал роль НАТО, отметив историческую формулу альянса.

«НАТО было основано — как однажды сказал известный американский военный офицер — чтобы не пускать россиян, удерживать США внутри и сдерживать немцев. В этом есть смысл», — пояснил он.

В свою очередь бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 70% немцев сегодня рассматривают США как противника.

«Если бы вы провели такой опрос два года назад, результаты были бы совершенно другими. Помню, на саммите G7 президент Байден сказал: “Америка вернулась”. А президент Макрон спросил: “На как долго?”», — отметил Блинкен.

