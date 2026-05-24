NAVIBAND выступил с большим концертом в Варшаве

NAVIBAND выступил с большим концертом в Варшаве1
- 24.05.2026, 10:36
- 1,294
Концерт прошел с аншлагом и потрясающей энергетикой.
Известная белорусская группа NAVIBAND выступила с концертом в Варшаве. Концерт прошел с аншлагом в польской столице 23 мая в клубе PROGRESJA. В зале собралось множество поклонников творчества группы, в том числе огромное количество белорусов и украинцев. В зале царила потрясающая энергетика близости и единства.
Сайт Сharter97.org публикует фото, передающие незабываемую атмосферу живого выступления.