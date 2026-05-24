закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы победители Каннского кинофестиваля

  • 24.05.2026, 10:17
Названы победители Каннского кинофестиваля
Фото: Amélie Canon / FDC

«Золотую пальмовую ветвь» получила драма румынского режиссера.

Вчера, 23 мая 2026 года завершился 79-й Каннский кинофестиваль. На торжественной церемонии были названы его победители. Их имена сообщаются на официальном сайте.

Главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получила драма румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд» с Себастьяном Стэном и Ренате Реинсве в главных ролях. По сюжету религиозная румынско-норвежская семья вместе с детьми переезжает в деревню у фьорда. Однако их планы на новую жизнь рушатся, когда они сталкиваются с другой семьей, взгляды которой на жизнь кардинально отличаются от их собственных.

Вторую по значимости награду, Гран-при кинофестиваля получил фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. События картины разворачиваются осенью 2022 года в неназванном российском городе. Главный герой фильма — директор логистической компании Глеб — узнает, что ему изменяет жена. На этом фоне — как в древнегреческом мифе о Минотавре — от его предприятия требуют отправить на фронт 14 сотрудников. В своей речи во время награждения Звягинцев на русском языке обратился к Владимиру Путину и потребовал от него прекратить войну.

Приз за лучшую режиссуру разделили Хавьер Кальво и Хавьер Амброси (фильм «La bola negra»), а также польский режиссер Павел Павликовский («Отечество»).

Приз за лучшая женская роль достался Виржини Эфира и Тао Окамото («Вдруг»). За лучшую мужскую — Эммануэль Маккья и Валентен Канпань («Трус»).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин