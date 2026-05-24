Белорусская поэтесса получила престижную европейскую премию и претендует на еще одну награду 24.05.2026, 11:58

Юлия Тимофеева

Фото: Diana Pfammatter

Юлия Тимофеева участвовала в массовых мирных протестах 2020 года.

Белорусская поэтесса Юля Тимофеева претендует на победу в одной из главных немецких премий для современной переводной литературы — Internationaler Literaturpreis. Ее книга «Кровазварот» вошла в шорт-лист этой премии, пишет «Зеркало».

«Я тку сваю гісторыю з рыззя, / з абрэзкаў, з кавалкаў, з крывабокіх лапікаў памяці я тку сваю гісторыю з рыззя, / з абрэзкаў, з кавалкаў, з крывабокіх лапікаў памяці» — написанный в изгнании цикл стихотворений Юли Тимофеевой представляет собой формально разомкнутый проект памяти, прослеживающий историю ее белорусской семьи на протяжении целого столетия — от Беларуси до Западной Европы и Канады.

Тимофеева обращается к различным жанрам — письмам, фотографиям, анкетам и стихотворениям в прозе, — чтобы осмыслить опыт принудительного труда, вынужденного переселения, Чернобыльской катастрофы, а также вехи собственного изгнания и языкового искоренения. Она зашивает прорехи в истории «иглой стихотворения», снова и снова перепрокладывая траектории, переплетая времена и места. Сколь бы «изношенной, истрепанной и выцветшей» ни была память — в Blutkreislauf белорусская поэтесса ставит под вопрос индивидуальную и коллективную память о XX веке и многоголосо противостоит забвению — в чутком и точном переводе Тины Вюншманн», — отмечается на сайте премии.

Купить «Кровазварот» можно здесь (не делайте этого, если живете в Беларуси. Издательство «Янушкевіч», где вышла книга, признано экстремистским).

Это вторая белорусская книга, попавшая в шорт-лист Internationaler Literaturpreis. Три года назад туда попало произведение «Па што ідзеш, воўча?» Евы Вежновец в переводе той же Тины Вюншманн.

Победителя премии назовут в июле 2026 года.

В апреле же этого года Тимофеева получила престижную немецкую литературную премию Hilde-Domin-Preis как авторка, которая работает с темой изгнания.

Юлия Тимофеева участвовала в массовых мирных протестах. Осенью 2020 года эмигрировала из страны, живет в Германии.

