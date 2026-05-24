Дроны СБУ поразили важную для Москвы нефтеперекачивающую станцию 2 24.05.2026, 14:19

Она обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг столицы РФ.

Служба безопасности Украины поразила важную нефтеперекачивающую станцию во Владимирской области РФ, которая обеспечивает топливом Московский регион.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Второво» во Владимирской области РФ», - говорится в сообщении.

Станция является важным узлом в системе магистральных нефтепродуктопроводов и перекачивает сырье (преимущественно дизельное топливо) с нефтеперерабатывающих заводов центральной части РФ к экспортным портам и внутренним потребителям.

Она обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью 800 м².

«СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем», - заявил глава Службы безопасности Евгений Хмара.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com