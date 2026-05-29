Десятки взрывов в Волгограде: горит стратегический НПЗ

Десятки взрывов в Волгограде: горит стратегический НПЗ2
- 29.05.2026, 7:55
Российский город массированно атаковали дроны.
В ночь на 29 мая в российском городе Волгоград прогремело не менее 20 взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. Россияне жалуются, что от взрывов у автомобилей срабатывала сигнализация, пишет «Фокус».
После ряда ударов в Волгограде поднялся сильный пожар в районе промышленной зоны. OSINT-аналитики сообщают, что под атакой беспилотников оказался местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Речь идет о заводе «Лукойл-Волгограднефтепереработка», который один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в структуру «Лукойл» и имеет стратегическое значение для топливного рынка РФ.
Завод перерабатывает десятки миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты. Часть продукции используется для обеспечения российской армии и военной логистики. Из-за своего значения для энергетики и оборонного сектора РФ объект неоднократно упоминался среди потенциальных целей атак дронов.
«Волгоград. Вероятно, под атакой НПЗ», — пишут обозреватели.
В сети тем временем распространили многочисленные кадры атаки на Волгоград. На видеороликах и на фотографиях видно зарево в небе и пожар, вспыхнувший после взрывов в городе.
Между тем российские паблики пишут, что взрывов на фоне атаки было не менее 20, и они продолжали раздаваться с 00:11 часов. Больше всего взрывов было слышно в центральной и южной части города. Россияне жалуются на яркие вспышки в небе, а также утверждают, что от взрывов у автомобилей начала массово срабатывать сигнализация.
Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что дроны якобы массированно атакуют энергетическую и гражданскую инфраструктуру Волгоградской области. По его словам, в результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом.
«Поврежден многоквартирный дом, раненых и пожаров нет», — заявил Бочаров.