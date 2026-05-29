Российский Ярославль атаковали дроны: перекрыта трасса на Москву 3 29.05.2026, 8:07

«Росавиация» ввела план «Ковер».

Ночью 29 мая Ярославскую область России атаковали беспилотники. На фоне обстрелов власти перекрыли движение транспорта из города Ярославль в направлении Москвы, сообщает «Фокус».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил, что перекрытие трассы произошло «в целях безопасности» из-за угрозы ударов дронов. Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале около 04:00 часов.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в сообщении.

Евраев также призвал жителей воздержаться от поездок через указанную часть дороги и окрестностей, или же выбирать другие маршруты для поездок. Россиян просят дождаться оповещений об отбое опасности.

Информации о последствиях атаки на регион или других подробностей губернатор не публиковал. Сообщалось также, что на фоне атаки «Росавиация» ввела план «Ковер» в аэропорту Ярославля.

В сети отметили, что именно в том районе, который перекрыли власти в Ярославле, расположена промышленная зона, а на ее территории — крупный НПЗ.

