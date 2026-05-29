Российский Ярославль атаковали дроны: перекрыта трасса на Москву

Российский Ярославль атаковали дроны: перекрыта трасса на Москву3
- 29.05.2026, 8:07
«Росавиация» ввела план «Ковер».
Ночью 29 мая Ярославскую область России атаковали беспилотники. На фоне обстрелов власти перекрыли движение транспорта из города Ярославль в направлении Москвы, сообщает «Фокус».
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил, что перекрытие трассы произошло «в целях безопасности» из-за угрозы ударов дронов. Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале около 04:00 часов.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в сообщении.
Евраев также призвал жителей воздержаться от поездок через указанную часть дороги и окрестностей, или же выбирать другие маршруты для поездок. Россиян просят дождаться оповещений об отбое опасности.
Информации о последствиях атаки на регион или других подробностей губернатор не публиковал. Сообщалось также, что на фоне атаки «Росавиация» ввела план «Ковер» в аэропорту Ярославля.
В сети отметили, что именно в том районе, который перекрыли власти в Ярославле, расположена промышленная зона, а на ее территории — крупный НПЗ.
