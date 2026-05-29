«Не хотим, чтобы из сына делали зомби»1
- 29.05.2026, 10:36
- 2,352
Белоруска обратилась к родителям школьников.
В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Алеся:
- Ровно неделю назад во всех белорусских школах прозвенел последний звонок. Но прозвенел он не для всех. Если ученики 9-х и 11-х классов готовятся к экзаменам и выпускным, то всех десятиклассников ждет совсем другое испытание. Это так называемые десятидневные учебно-полевые сборы.
С этого года они стали обязательными. Без их прохождения, как говорят, не переведут в выпускной, 11-й класс.
Мой сын как раз учится в 10-м классе. Посоветовавшись с мужем, мы решили сына не отправлять на эти «сборы». Сын поддержал наше решение. С понедельника, когда сборы начались, он просто остался дома.
И вот уже несколько раз нам звонили классный руководитель и завуч. На их вопрос, почему ваш сын не на сборах, я коротко отвечаю: он не участвует. К счастью, даже в нашем классе еще несколько человек поступили так же. А по всей школе таких около двух десятков.
Мы просто не хотим, чтобы из нашего сына делали зомби и готовили к службе в той «армии», которая сейчас есть в Беларуси.
Шесть лет назад мы всей семьей участвовали в протестах против режима Лукашенко. Муж был в самых горячих событиях 9 и 10 августа и получил свою порцию осколков от светошумовых гранат. Вместе с сыном мы ходили на воскресные марши. К счастью, репрессии обошли нашу семью стороной.
Тогда мы окончательно убедились, что собой представляет «белорусская армия» и с кем она в первую очередь воюет.
А с началом агрессии России против Украины стало еще понятнее, что «белорусскую армию» по одному щелчку Путина могут кинуть на убой в бессмысленные мясные штурмы. И с нашими детьми может произойти то же самое, что произошло с детьми в оккупированных Россией частях Донецкой и Луганской областей. Там под мобилизацию и отправку на мясорубку забирали всех подряд. Начиная от школьников и заканчивая стариками.
Недавно мы вместе с сыном посмотрели документальный фильм «Мистер Никто против Путина». Там ярко показывается, как в России просто зомбируют детей войной. А сын сразу сказал, что в его школе происходит нечто близкое.
И эти «военные сборы» тоже являются частью этой системы зомбирования со стороны режима Лукашенко.
Я очень рада, что мой сын понимает ситуацию и в нашей стране, и в мире. И не попал под влияние пропаганды. Но действительно становится страшно за детей его возраста. Не станут ли они тем потерянным поколением, которое выросло на лукашистской пропаганде?
Да, пропаганда была в белорусской школе и раньше, до 2020 года, но после тех событий и после начала войны она стала одной из основ белорусской школы.
Поэтому я хотела бы обратиться ко всем родителям в Беларуси. Берегите своих детей. Не давайте системе перемолоть их в серую массу. Сохраните их для будущей свободной Беларуси.