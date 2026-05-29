29 мая 2026, пятница, 11:21
Российские БПЛА атаковали три иностранных судна в Черном море

  • 29.05.2026, 10:37
На борту возникли пожары, пострадали два человека

Одно судно отбуксировали в порт, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате попаданий на борту судов возникли пожары, которые были ликвидированы силами экипажей.

На судне под флагом Вануату двое членов экипажа получили легкие ранения – им оказали необходимую помощь. Само судно отбуксировано для проведения ремонта.

«Несмотря на постоянные российские атаки, Украина сохраняет работу морского коридора, а порты и экипажи продолжают обеспечивать движение грузов и глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул Кулеба.

Атаки на гражданские суда в Черном море — это регулярная часть российско-украинской войны на море, которая затрагивает торговые и грузовые суда,происходит как у украинских портов, так и в международных водах и приводит к повреждениям, ранениям экипажей и повышению рисков для судоходства.

С начала 2026 года атаки, связанные с гражданским судоходством в Черном море, переросли в устойчивую модель риска для торгового флота, а не в единичные инциденты.

