Российские БПЛА атаковали три иностранных судна в Черном море
- 29.05.2026, 10:37
На борту возникли пожары, пострадали два человека
Одно судно отбуксировали в порт, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
В результате попаданий на борту судов возникли пожары, которые были ликвидированы силами экипажей.
На судне под флагом Вануату двое членов экипажа получили легкие ранения – им оказали необходимую помощь. Само судно отбуксировано для проведения ремонта.
«Несмотря на постоянные российские атаки, Украина сохраняет работу морского коридора, а порты и экипажи продолжают обеспечивать движение грузов и глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул Кулеба.
Атаки на гражданские суда в Черном море — это регулярная часть российско-украинской войны на море, которая затрагивает торговые и грузовые суда,происходит как у украинских портов, так и в международных водах и приводит к повреждениям, ранениям экипажей и повышению рисков для судоходства.
С начала 2026 года атаки, связанные с гражданским судоходством в Черном море, переросли в устойчивую модель риска для торгового флота, а не в единичные инциденты.