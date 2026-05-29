Коридор «Крым-Донецк» в огне: бойцы ГУР уничтожают российскую логистику 29.05.2026, 10:53

Фото: ГУР показало удары по российской логистике между Донецком и Крымом

Видеофакт.

Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР блокируют сухопутный коридор «Крым-Донецк» и испепеляют технику российских захватчиков в глубоком тылу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки.

На видео бойцы ГУР показали, как горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.

