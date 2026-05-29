закрыть
29 мая 2026, пятница, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Светлогорске семья придумала дочери необычное имя

3
  • 29.05.2026, 10:50
  • 1,438
В Светлогорске семья придумала дочери необычное имя
Фото: Freepik

Некоторым родственникам пришлось записывать его в блокнот.

В Светлогорске в семье Анастасии и Михаила Егоровых родился третий ребенок. Девочку назвали необычным именем — Леонелия. Но не все родственники смогли запомнить имя с первого раза, рассказало Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Изначально Анастасия подбирала имя со значением «львица», так как сама Лев по гороскопу. «Львиные» имена получили и старшие сыновья — Леонид и Лев. Во время беременности нашелся вариант Леонeлия, но звучание не понравилось.

«Мы решили заменить одну букву, придумав для дочери свое необычное имя. Ранее мы его не встречали и опасались проблем при регистрации в загсе. К счастью, все сложилось удачно», — рассказала Анастасия.

Имя девочки никто из родственников не знал до самых родов.

«Первой реакцией было удивление, ведь ранее о Леонелии никто не слышал. А бабушка даже записала имя в блокнот, чтобы не забыть, как зовут внучку», — поделилась мама.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров