В Светлогорске семья придумала дочери необычное имя 3 29.05.2026, 10:50

1,438

Фото: Freepik

Некоторым родственникам пришлось записывать его в блокнот.

В Светлогорске в семье Анастасии и Михаила Егоровых родился третий ребенок. Девочку назвали необычным именем — Леонелия. Но не все родственники смогли запомнить имя с первого раза, рассказало Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Изначально Анастасия подбирала имя со значением «львица», так как сама Лев по гороскопу. «Львиные» имена получили и старшие сыновья — Леонид и Лев. Во время беременности нашелся вариант Леонeлия, но звучание не понравилось.

«Мы решили заменить одну букву, придумав для дочери свое необычное имя. Ранее мы его не встречали и опасались проблем при регистрации в загсе. К счастью, все сложилось удачно», — рассказала Анастасия.

Имя девочки никто из родственников не знал до самых родов.

«Первой реакцией было удивление, ведь ранее о Леонелии никто не слышал. А бабушка даже записала имя в блокнот, чтобы не забыть, как зовут внучку», — поделилась мама.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com