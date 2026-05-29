В Светлогорске семья придумала дочери необычное имя

В Светлогорске семья придумала дочери необычное имя3
- 29.05.2026, 10:50
Некоторым родственникам пришлось записывать его в блокнот.
В Светлогорске в семье Анастасии и Михаила Егоровых родился третий ребенок. Девочку назвали необычным именем — Леонелия. Но не все родственники смогли запомнить имя с первого раза, рассказало Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Изначально Анастасия подбирала имя со значением «львица», так как сама Лев по гороскопу. «Львиные» имена получили и старшие сыновья — Леонид и Лев. Во время беременности нашелся вариант Леонeлия, но звучание не понравилось.
«Мы решили заменить одну букву, придумав для дочери свое необычное имя. Ранее мы его не встречали и опасались проблем при регистрации в загсе. К счастью, все сложилось удачно», — рассказала Анастасия.
Имя девочки никто из родственников не знал до самых родов.
«Первой реакцией было удивление, ведь ранее о Леонелии никто не слышал. А бабушка даже записала имя в блокнот, чтобы не забыть, как зовут внучку», — поделилась мама.