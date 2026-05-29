Самая бесполезная площадь Беларуси 29.05.2026, 11:18

Фото: The Village Belarus

Какая?

Минчане предлагают варианты реконструкции Октябрьской площади столицы. Дискуссию о ней начал в Threads пользователь под ником strongbyus.

«Самая бесполезная площадь Беларуси – Октябрьская, самое бесполезное и уродливое здание– Дворец республики, — пишет он. — Похожее то ли на гроб, то ли на мавзолей Согласны? На этой площади никогда нет людей. Почти всегда пустая и бесполезная. Как можно сделать ее центром притяжения, чтобы стала местом для отдыха в жару летом для жителей центра и для туристов? Сносим дворец республики. Делаем парк или большой сквер с густыми деревьями. Больше зелени, тишины в центре города.Чище воздух».

Пользователи предложили свои варианты реконструкции. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Я бы не сносил здание, но парк там сам напрашивается. Это место пустое, что им стоит там кусты, деревья, газон, лавочки и пару фонтанчиков сделать? Все равно там никогда никого нет, а так будет приятное место для отдыха.

— В центре города — пустое безжизненное пространство. Нечто среднее между фотками из Северной Кореи и кладбищем. Жутко там находиться.

— Хорошая идея. Со стороны улицы Интернациональной можно постараться отстроить историческую застройку или хотя-бы Доминиканский монастырь на пересечении Энгельса и Интернациональной, которые снесли советы в 50-ые.

— Надо делать упор на историческую реновацию. Как в Польше, Венгрии, Великобритании делали. Рано или поздно все равно начнут небоскребы «лупить» инвесторы.

— А ты разве не заметил что площади в Беларуси совсем какие то беспонтовые? На них не хочется оставаться. У меня также есть вопросы к площади Независимости. Там тоже никогда нет людей. Что говорит о том что она непривлекательна для людей. Взять например даже площади в Киеве или в Питере. Они как бы центры притяжения. И в Киеве или Питере на площадях кайфово находится. Как в Европе.

— Это действительно проблема. Когда в Беларуси появится демократия и мэры городов станут выборными и независимыми, тогда это всё начнёт сдвигаться с мёртвой точки. Для подобных решений нужны мозги и политическая воля.

