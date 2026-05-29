Bild: Этот человек снится Путину в кошмарах 29.05.2026, 11:19

Фото: Лука Гморчински

Украинская система Delta — одним из самых эффективных инструментов современной войны.

Украинская армия все активнее использует систему боевого управления Delta, которую западные аналитики называют одним из самых эффективных цифровых инструментов современной войны. По данным Института изучения войны (ISW), система значительно улучшает координацию войск, разведку и оперативное планирование ВСУ, пишет Bild (перевод — сайт Charter97.org).

Delta объединяет солдат, командные пункты, артиллерию и беспилотники в единую цифровую сеть. На интерактивной карте в режиме реального времени отображаются позиции своих подразделений, вражеские цели и текущие атаки. Система также включает защищенные каналы связи, платформу передачи видео с дронов и инструменты для координации ударов.

Одним из офицеров, внедривших Delta в украинскую армию, стал полковник Владимир Полевой. По его словам, раньше подразделения часто не имели полной информации даже о расположении соседних частей, тогда как теперь командиры получают общую картину боя практически мгновенно.

Военный эксперт Маркус Райснер отмечает, что главное преимущество системы — скорость принятия решений. Delta позволяет сократить время между обнаружением цели и нанесением удара до нескольких минут. Это особенно важно в условиях современной войны, где преимущество получает тот, кто быстрее обнаруживает и поражает противника.

Система может использоваться прямо на линии фронта через ноутбуки, планшеты и даже смартфоны. Например, если украинский дрон замечает российский танк или колонну снабжения, цель сразу появляется в общей системе, после чего артиллерия или операторы БПЛА могут оперативно нанести удар.

По сообщениям украинских источников, во время учений Украина — НАТО в 2025 году Delta позволила небольшой группе украинских военных условно «уничтожить» целую бригаду альянса, продемонстрировав эффективность цифровой координации на поле боя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com