Может ли белорус застолбить за собой парковочное место, если сам облагородил его? 4 29.05.2026, 11:37

2,294

Спор возник между жителями многоэтажного дома.

«Во дворе нашего многоэтажного дома сосед за свой счет к лету починил детскую песочницу, обновил разметку на парковке. И при этом обозначил себе персональное парковочное место для авто у подъезда и требует, чтобы его никто не занимал. Мол, он потратился на всех нас. Это законно?» - спросил у «АиФ» житель Витебска.

Это незаконно. Улицы, проезды и другие подобные места относятся к землям общего пользования (ст. 7 Кодекса о земле). Поэтому как-то обозначать свои права на эту территорию только на основании того, что приложены усилия по облагораживанию, необоснованно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com