Может ли белорус застолбить за собой парковочное место, если сам облагородил его?4
- 29.05.2026, 11:37
Спор возник между жителями многоэтажного дома.
«Во дворе нашего многоэтажного дома сосед за свой счет к лету починил детскую песочницу, обновил разметку на парковке. И при этом обозначил себе персональное парковочное место для авто у подъезда и требует, чтобы его никто не занимал. Мол, он потратился на всех нас. Это законно?» - спросил у «АиФ» житель Витебска.
Это незаконно. Улицы, проезды и другие подобные места относятся к землям общего пользования (ст. 7 Кодекса о земле). Поэтому как-то обозначать свои права на эту территорию только на основании того, что приложены усилия по облагораживанию, необоснованно.