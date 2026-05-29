Путин в отчаянии пытается вернуть Армению на свою орбиту 7 29.05.2026, 11:41

Ереван готов сделать окончательный выбор в пользу Запада.

Россия резко активизировала попытки повлиять на парламентские выборы в Армении, опасаясь, что победа премьер-министра Никола Пашиняна окончательно закрепит разворот страны в сторону Запада. Об этом Reuters сообщили западные разведывательные и правительственные источники (перевод — сайт Charter97.org).

По данным агентства, Москва задействовала кампании дезинформации, поддержку пророссийских кандидатов и даже обсуждала схему доставки десятков тысяч армян из России для участия в голосовании 7 июня. Армяне за рубежом официально не имеют права голосовать, однако источники утверждают, что Кремль рассматривал возможность организованного ввоза избирателей авиацией.

По оценкам западных чиновников, российские власти обсуждали транспортировку до 100 тысяч человек. Стоимость операции якобы оценивалась примерно в $50 млн. Источники также сообщили, что российским регионам были направлены квоты по числу потенциальных избирателей армянского происхождения.

Армения долгое время оставалась одним из ближайших союзников Москвы на постсоветском пространстве, однако после конфликта вокруг Нагорного Карабаха отношения резко ухудшились. Пашинян постепенно усилил сотрудничество с ЕС и НАТО, а в 2024 году Ереван фактически заморозил участие в возглавляемом Россией военном альянсе ОДКБ.

Дополнительное раздражение Москвы вызвало недавнее сближение Армении с администрацией президента США Дональда Трампа. На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио посетил Ереван, где были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и транспортного коридора через Армению. Этот маршрут должен связать Европу и Центральную Азию, снизив зависимость региона от России.

По словам западных чиновников, Кремль делает ставку на бизнесмена Самвела Карапетяна — армяно-российского миллиардера, которого в Армении обвиняют в призывах к свержению власти. Сам Карапетян обвинения отвергает.

Кроме того, источники Reuters сообщили о масштабной онлайн-кампании против Пашиняна. В ней якобы участвуют связанные с Кремлем сети ботов и российские политтехнологические структуры, ранее фигурировавшие в расследованиях о вмешательстве в выборы в Европе и США.

На этом фоне в Вашингтоне и Европе растет обеспокоенность безопасностью самого Пашиняна. По данным Reuters, американские структуры, включая ЦРУ, в последние годы помогали усиливать меры его личной защиты на фоне угроз и возможных атак.

