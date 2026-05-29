закрыть
29 мая 2026, пятница, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Япония резко ответила Кремлю на обвинения в милитаризации

  • 29.05.2026, 12:14
  • 2,986
Япония резко ответила Кремлю на обвинения в милитаризации

Японский постпред в Совбезе ООН напомнил, что агрессор — Россия.

Япония жестко ответила России после обвинений Москвы в «ремилитаризации» страны. На заседании Совета Безопасности ООН японский постпред Кадзуюки Ямадзаки заявил, что претензии со стороны России выглядят «абсурдно» на фоне агрессивной войны против Украины, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что наращивание военного потенциала Японии и Германии якобы угрожает глобальной безопасности и пересматривает итоги Второй мировой войны.

В ответ японский дипломат подчеркнул, что Токио действует строго в рамках своей конституции и придерживается исключительно политики обороны. По его словам, усиление оборонных возможностей связано с ухудшением международной обстановки и не направлено против какой-либо конкретной страны.

Ямадзаки также напомнил, что именно Россия продолжает военную агрессию против Украины, нарушая Устав ООН. Он подчеркнул, что обвинения в милитаризме особенно странно слышать от государства, которое само ведет полномасштабную войну.

Критике Москвы возразила и Германия. Представитель Берлина по европейским вопросам Гюнтер Крихбаум назвал заявления России необоснованными и подчеркнул, что цель Германии — предотвращение конфликтов и сохранение мира.

После начала войны в Украине Германия объявила о масштабном расширении вооруженных сил, а Япония значительно увеличила военные расходы и пересматривает ограничения своей послевоенной оборонной политики. В Токио объясняют эти шаги растущими угрозами в регионе, включая усиление Китая и нестабильность вокруг Тайваня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров