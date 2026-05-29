Япония резко ответила Кремлю на обвинения в милитаризации 29.05.2026, 12:14

2,986

Японский постпред в Совбезе ООН напомнил, что агрессор — Россия.

Япония жестко ответила России после обвинений Москвы в «ремилитаризации» страны. На заседании Совета Безопасности ООН японский постпред Кадзуюки Ямадзаки заявил, что претензии со стороны России выглядят «абсурдно» на фоне агрессивной войны против Украины, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что наращивание военного потенциала Японии и Германии якобы угрожает глобальной безопасности и пересматривает итоги Второй мировой войны.

В ответ японский дипломат подчеркнул, что Токио действует строго в рамках своей конституции и придерживается исключительно политики обороны. По его словам, усиление оборонных возможностей связано с ухудшением международной обстановки и не направлено против какой-либо конкретной страны.

Ямадзаки также напомнил, что именно Россия продолжает военную агрессию против Украины, нарушая Устав ООН. Он подчеркнул, что обвинения в милитаризме особенно странно слышать от государства, которое само ведет полномасштабную войну.

Критике Москвы возразила и Германия. Представитель Берлина по европейским вопросам Гюнтер Крихбаум назвал заявления России необоснованными и подчеркнул, что цель Германии — предотвращение конфликтов и сохранение мира.

После начала войны в Украине Германия объявила о масштабном расширении вооруженных сил, а Япония значительно увеличила военные расходы и пересматривает ограничения своей послевоенной оборонной политики. В Токио объясняют эти шаги растущими угрозами в регионе, включая усиление Китая и нестабильность вокруг Тайваня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com