Япония резко ответила Кремлю на обвинения в милитаризации
- 29.05.2026, 12:14
Японский постпред в Совбезе ООН напомнил, что агрессор — Россия.
Япония жестко ответила России после обвинений Москвы в «ремилитаризации» страны. На заседании Совета Безопасности ООН японский постпред Кадзуюки Ямадзаки заявил, что претензии со стороны России выглядят «абсурдно» на фоне агрессивной войны против Украины, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Ранее российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что наращивание военного потенциала Японии и Германии якобы угрожает глобальной безопасности и пересматривает итоги Второй мировой войны.
В ответ японский дипломат подчеркнул, что Токио действует строго в рамках своей конституции и придерживается исключительно политики обороны. По его словам, усиление оборонных возможностей связано с ухудшением международной обстановки и не направлено против какой-либо конкретной страны.
Ямадзаки также напомнил, что именно Россия продолжает военную агрессию против Украины, нарушая Устав ООН. Он подчеркнул, что обвинения в милитаризме особенно странно слышать от государства, которое само ведет полномасштабную войну.
Критике Москвы возразила и Германия. Представитель Берлина по европейским вопросам Гюнтер Крихбаум назвал заявления России необоснованными и подчеркнул, что цель Германии — предотвращение конфликтов и сохранение мира.
После начала войны в Украине Германия объявила о масштабном расширении вооруженных сил, а Япония значительно увеличила военные расходы и пересматривает ограничения своей послевоенной оборонной политики. В Токио объясняют эти шаги растущими угрозами в регионе, включая усиление Китая и нестабильность вокруг Тайваня.