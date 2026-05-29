«Дело одного часа»: ВСУ перерезали поставки вооружений и товаров по «сухопутному мосту» в Крым 2 29.05.2026, 12:54

1,528

фото: dzen.ru

По трассе Р-280 снабжается как аннексированный полуостров.

Дроны средней дальности, которые в последние месяцы активно применяет Украина, позволили ей в значительной мере поставить под контроль федеральную трассу Р-280 «Новороссия», которую еще называют «сухопутным мостом» в Крым. По ней снабжается как аннексированный полуостров, так и оккупационные войска на южном фронте – в Херсонской и Запорожской областях. Но сейчас вдоль трассы лежат сгоревшие обломки десятков грузовиков.

Массированные и эффективные удары по российским путям снабжения свидетельствуют о растущих возможностях украинских беспилотников и значительном увеличении объемов их производства, благодаря чему Киев больше не зависит от поставок оружия союзниками, пишет Politico. «С начала весны удары средней дальности позволили нейтрализовать российскую ПВО в регионе, что дало нам возможность летать в любых местах на временно оккупированных территориях», — сказал изданию командир 7-го батальона подразделения «Птицы Мадьяра» с позывным Топот. Теперь добраться до «Новороссии», которая идет из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь до Симферополя и частично проходит в 100 км от линии фронта, а также до других автомагистралей — «дело одного часа для нас», добавил Топот.

По оценке Института изучения войны (ISW), эти удары вкупе с постоянными бомбардировками складов, командных центров, логистических маршрутов, систем ПВО ограничивают возможности России по переброске войск и техники на фронт. В результате темпы продвижения российских войск сильно упали, отмечает варшавский Центр европейских исследований. В предыдущие годы наступательные операции значительно активизировалась в начале весны, но теперь их отсутствие «может свидетельствовать об ослаблении наступательного потенциала России в связи с ростом числа успешных ударов по ее тыловым районам».

Президент Владимир Зеленский заявил недавно, что число ударов средней дальности по сравнению с мартом увеличилось вдвое, а с февралем – вчетверо. «В тылах противника больше небезопасно», – подтвердил в среду министр обороны Михаил Федоров, объявив о выделении дополнительных 5 млрд гривен ($113 млн) на финансирование наиболее эффективных подразделений дронов средней дальности.

Соцсети наводнены видеороликами с сожженными автоцистернами и грузовиками на «Новороссии», которые размещают как украинские каналы, демонстрирующие удары дронами по ним, так и российские водители, жалующиеся, что еще недавно трасса была безопасной. Хотя на кадрах видно, что движение грузовиков по шоссе продолжается, оно было ограничено с прошлой недели.

Дроны средней дальности (от 30 до 200 км) теперь могут наносить удары по всем оккупированным районам Украины и даже по территории России, сказал Reuters командир с позывным Кит из 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем: «Мы бьем по полевым базам противника, складам боеприпасов, системам ПВО. Это глубокие удары, и их число нарастает».

412-я отдельная бригада беспилотных систем «Немезида», приводя кадры ударов по грузовикам и автоцистернам, заявляет о «масштабной охоте» на «военную технику и обеспечение оккупантов в их так называемом "глубоком тылу"» на юге Украины: «Попытки врага использовать для объезда полевые и грунтовые дороги также обречены на провал — украинские дроны успешно обнаруживают и уничтожают цели на любой местности».

ISW констатирует: «Весной 2026 года украинские войска начали скоординированную операцию по перерезанию ключевых линий снабжения российских сухопутных войск и железнодорожных логистических путей в оккупированных Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, что приводит к снижению боеспособности российских войск и способствует продвижению украинских сил в этом регионе».

Российские Z-военкоры жалуются, что удары ВСУ превратили «Новороссию» в «дорогу в ад». Из-за этого в Крыму «возникла угроза дефицита некоторых товаров» и введены ограничения на продажу горючего, пишет канал «Рыбарь». Кроме того, «удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная», а также грозят Крыму срывом курортного сезона, пишет «Рыбарь».

Возможности Украины финансировать разработку и производство вооружений теперь увеличатся: с июня она начнет получать деньги из кредита ЕС на 90 млрд евро. В этом году будет выделено 45 млрд евро, из которых 31,8 млрд евро пойдут на оборону, увеличив совокупные траты до рекордных $100 млрд (против прогнозировавшихся ранее $64 млрд).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com