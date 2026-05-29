Какая рыба считается самой полезной — морская или речная? 29.05.2026, 12:59

Ученые дали окончательный ответ.

Рыба считается одним из самых полезных продуктов для здоровья. Она содержит большое количество белка, витаминов, минералов и жирных кислот, необходимых для нормальной работы сердца, мозга и всего организма. Однако споры о том, какая рыба полезнее — морская или речная, не утихают. Кто-то уверен, что самую большую пользу приносит морская рыба благодаря высокому содержанию омега-3 и йода, другие же предпочитают речную из-за ее легкости и натурального вкуса. Ученые наконец-то дали четкий ответ и объяснили, какую рыбу следует чаще включать в свой рацион, пишет ТСН.

Морская рыба считается лидером по количеству полезных жиров

Ученые и диетологи уже много лет называют морскую рыбу одним из самых ценных продуктов для здоровья. Именно она содержит больше омега-3 жирных кислот, которые необходимы для нормальной работы сердца, мозга и сосудов. Особенно много этих веществ в скумбрии, сельди, сардине, лососе и тунце.

Специалисты объясняют, что регулярное употребление морской рыбы помогает снижать уровень плохого холестерина, поддерживает нервную систему и положительно влияет на память. Кроме того, она богата йодом, который очень важен для щитовидной железы. Именно из-за его дефицита люди часто сталкиваются с хронической усталостью, слабостью и проблемами с обменом веществ.

Еще одним преимуществом морской рыбы считается высокое содержание витамина D, которого не хватает многим людям. Он необходим для костей, иммунитета и нормального усвоения кальция.

Речная рыба тоже имеет важные преимущества

Несмотря на популярность морской рыбы, речную тоже не стоит недооценивать. Она содержит много легкоусвояемого белка, фосфора, магния и железа. Кроме того, речная рыба обычно менее жирная, поэтому ее часто рекомендуют людям, соблюдающим диету или имеющим проблемы с желудком.

Карп, судак, щука, карась и окунь считаются хорошими источниками питательных веществ. Такая рыба хорошо насыщает организм белком и не создает сильной нагрузки на пищеварение.

Впрочем, эксперты отмечают, что речная рыба содержит гораздо меньше омега-3 жиров, чем морская. Также важно учитывать качество водоемов, в которых она выращивается или вылавливается. Загрязненная вода может влиять на безопасность продукта.

Какую рыбу лучше выбирать для здоровья

Ученые пришли к выводу, что лучшим вариантом будет сочетание обоих видов рыбы в рационе. Морская обеспечивает организм полезными жирами, йодом и витамином D, а речная — легким белком и важными минералами.

Диетологи советуют есть рыбу как минимум дважды в неделю. Самыми полезными способами приготовления считаются запекание, тушение или приготовление на пару. Жареная рыба содержит гораздо больше вредных жиров и теряет часть полезных свойств.

Особое внимание специалисты советуют обращать на качество продукта. Самой полезной будет свежая или правильно замороженная рыба без резкого запаха и признаков повторной заморозки.

