«За что я плачу деньги?»1
- 29.05.2026, 13:18
Белорус пожаловался на скорость интернета от «Белтелекома».
Пользователь TikTok latysiz опубликовал видео, в котором пожаловался на скорость интернета от РУП «Белтелеком». По его словам, реальные показатели оказались значительно ниже тех, что обещает оператор в рамках тарифа «Ясна Smart», которым пользуется
«Белтелеком», за что я плачу деньги? – пишет он. - Самый мощный тариф, как вы пишите на сайте, огненно-скоростной интернет. Мне страшно честно представить, что будет происходить, если бы тариф был «Ясна 200». Половина от этих показателей была бы».
@latysiz Ну что? Где скорость? #беларусь #белтелеком #интернет #вопрос #обсуждение ♬ оригинальный звук - Valery life