29 мая 2026, пятница, 15:11
Армения продемонстрировала западное вооружение на военном параде

  • 29.05.2026, 12:29
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Пашинян послал сигнал Кремлю.

В Ереване прошел масштабный военный парад, который стал крупнейшей демонстрацией вооружений в Армении за последние годы. На центральной площади столицы впервые с 2016 года показали тяжелую технику, включая иностранные системы вооружений, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

На параде были представлены индийские комплексы ПВО, французские артиллерийские системы и бронетехника, армянские беспилотники. Мероприятие прошло менее чем за две недели до парламентских выборов, на которых премьер-министр Никол Пашинян рассчитывает пойти на третий срок.

Армянская оппозиция раскритиковала парад, назвав его предвыборным политическим шоу. Однако власти подчеркивают, что демонстрация техники отражает курс на модернизацию армии и диверсификацию поставок вооружений.

Традиционно главным военным партнером Армении была Россия. На территории страны размещены российские военные базы, а сам Ереван входит в Евразийский экономический союз. Однако после ухудшения отношений с Москвой Армения начала активнее сотрудничать с Западом и расширять закупки вооружений у других стран, прежде всего Индии и Франции.

Сближение Армении с ЕС и НАТО вызывает страх Кремля. Россия уже предупреждала Ереван о возможной приостановке поставок дешевых энергоресурсов и ограничениях в торговле, если власти страны продолжат курс на евроинтеграцию.

