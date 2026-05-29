Армения продемонстрировала западное вооружение на военном параде
- 29.05.2026, 12:29
Пашинян послал сигнал Кремлю.
В Ереване прошел масштабный военный парад, который стал крупнейшей демонстрацией вооружений в Армении за последние годы. На центральной площади столицы впервые с 2016 года показали тяжелую технику, включая иностранные системы вооружений, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
На параде были представлены индийские комплексы ПВО, французские артиллерийские системы и бронетехника, армянские беспилотники. Мероприятие прошло менее чем за две недели до парламентских выборов, на которых премьер-министр Никол Пашинян рассчитывает пойти на третий срок.
Армянская оппозиция раскритиковала парад, назвав его предвыборным политическим шоу. Однако власти подчеркивают, что демонстрация техники отражает курс на модернизацию армии и диверсификацию поставок вооружений.
Традиционно главным военным партнером Армении была Россия. На территории страны размещены российские военные базы, а сам Ереван входит в Евразийский экономический союз. Однако после ухудшения отношений с Москвой Армения начала активнее сотрудничать с Западом и расширять закупки вооружений у других стран, прежде всего Индии и Франции.
Сближение Армении с ЕС и НАТО вызывает страх Кремля. Россия уже предупреждала Ереван о возможной приостановке поставок дешевых энергоресурсов и ограничениях в торговле, если власти страны продолжат курс на евроинтеграцию.