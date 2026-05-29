Румыния может активировать статью 4-ю НАТО из-за падения российского дрона на многоэтажку

Румыния может активировать статью 4-ю НАТО из-за падения российского дрона на многоэтажку4
- 29.05.2026, 13:40
В ночь на 29 мая российский БпЛА залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галаце, вызвав пожар.
Такое заявление сделала глава румынского МИД Оана-Сильвия Цою, пишет Mediafax.
Оана-Сильвия Цою подчеркнула, что происшествие в городе Галаце относится к таким, по которым можно активировать статью 4-ю НАТО. Воспользоваться таким инструментом имеет право президент Румынии.
По словам министра иностранных дел Румынии, может быть созвано заседание Совета национальной безопасности. Соответствующее обсуждение сейчас ведут с президентом Никушором Даном.
Окончательное решение еще не принято, как не принято и решение об активации 4-й статьи НАТО. Согласно ей, любое государство-член Альянса может созвать консультации с союзниками, если, по его мнению, под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.
Это не означает автоматическое применение военной силы в отличие от статьи 5-й НАТО.
В результате удара загорелась квартира на 10-м этаже и пострадали два человека. Пожар быстро потушили.