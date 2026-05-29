закрыть
29 мая 2026, пятница, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Румыния может активировать статью 4-ю НАТО из-за падения российского дрона на многоэтажку

4
  • 29.05.2026, 13:40
  • 2,640
Румыния может активировать статью 4-ю НАТО из-за падения российского дрона на многоэтажку

Заявление сделала глава румынского МИД.

В ночь на 29 мая российский БпЛА залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галаце, вызвав пожар.

Падение российского БпЛА на многоэтажный дом в Румынии, что произошло в ночь на 29 мая, может активировать статью 4-ю НАТО.

Такое заявление сделала глава румынского МИД Оана-Сильвия Цою, пишет Mediafax.

Оана-Сильвия Цою подчеркнула, что происшествие в городе Галаце относится к таким, по которым можно активировать статью 4-ю НАТО. Воспользоваться таким инструментом имеет право президент Румынии.

По словам министра иностранных дел Румынии, может быть созвано заседание Совета национальной безопасности. Соответствующее обсуждение сейчас ведут с президентом Никушором Даном.

Окончательное решение еще не принято, как не принято и решение об активации 4-й статьи НАТО. Согласно ей, любое государство-член Альянса может созвать консультации с союзниками, если, по его мнению, под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

Это не означает автоматическое применение военной силы в отличие от статьи 5-й НАТО. Напомним, в ночь на 29 мая российский БпЛА, участвовавший в атаке по Украине, залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галаце.

В результате удара загорелась квартира на 10-м этаже и пострадали два человека. Пожар быстро потушили.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров