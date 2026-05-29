Румыния может активировать статью 4-ю НАТО из-за падения российского дрона на многоэтажку 4 29.05.2026, 13:40

Заявление сделала глава румынского МИД.

В ночь на 29 мая российский БпЛА залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галаце, вызвав пожар.

Падение российского БпЛА на многоэтажный дом в Румынии, что произошло в ночь на 29 мая, может активировать статью 4-ю НАТО.

Такое заявление сделала глава румынского МИД Оана-Сильвия Цою, пишет Mediafax.

Оана-Сильвия Цою подчеркнула, что происшествие в городе Галаце относится к таким, по которым можно активировать статью 4-ю НАТО. Воспользоваться таким инструментом имеет право президент Румынии.

По словам министра иностранных дел Румынии, может быть созвано заседание Совета национальной безопасности. Соответствующее обсуждение сейчас ведут с президентом Никушором Даном.

Окончательное решение еще не принято, как не принято и решение об активации 4-й статьи НАТО. Согласно ей, любое государство-член Альянса может созвать консультации с союзниками, если, по его мнению, под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

Это не означает автоматическое применение военной силы в отличие от статьи 5-й НАТО. Напомним, в ночь на 29 мая российский БпЛА, участвовавший в атаке по Украине, залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галаце.

В результате удара загорелась квартира на 10-м этаже и пострадали два человека. Пожар быстро потушили.

