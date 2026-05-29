В Беларуси запретили одежду и обувь популярных польских марок 29.05.2026, 13:48

С 30 мая.

Госстандарт внес в список «опасной продукции» 44 товара популярных польских марок Sinsay и Reserved, изготовленных компанией LPP S.A. Все они, по данным ведомства, не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза.

В список попали детские ботинки, детская верхняя и нижняя одежда, комплекты и верхняя одежда для взрослых. Что-то не прошло тест на гигроскопичность — на способность одежды впитывать влагу. Что-то — на воздухопроницаемость. А в обуви нашли подкладку из синтетической кожи).

Фото: Госстандарт

С 30 мая всю одежду, попавшую в список Госстандарта, нельзя ввозить и продавать в Беларуси.

