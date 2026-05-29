«Россия перешла очередную черту» 5 29.05.2026, 13:53

2,392

Иллюстративное фото: Bloomberg

Мир реагирует на удар «Шахеда» по жилому дому в Румынии.

Ночью российский дрон попал в жилой дом в Галаце. НАТО, ЕС и союзники уже требуют ответа от Москвы.

РБК-Украина собрало реакции Румынии, НАТО и ЕС на этот инцидент.

Румыния: «Неприемлемо»

Президент Румынии Никушор Дан созвал экстренное заседание Высшего совета обороны и поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я решительно осуждаю это неприемлемое нарушение суверенитета Румынии. Полная ответственность лежит на Российской Федерации, поведение которой свидетельствует о полном пренебрежении международным правом и безопасностью граждан государства НАТО. Румыния не примет, чтобы агрессия России против Украины угрожала безопасности румынских граждан», - заявил Дан.

И.о. премьера Румынии Илие Болоян высказался коротко: «Ситуация неприемлема. Румыния должна усилить свою оборону».

Киев: укрепление ПВО защищает и соседей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что инцидент подтвердил реальность угрозы для всего региона.

«Инцидент с вторжением российского дрона в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе Галаца в очередной раз доказал, что российская агрессия является реальной угрозой для Черноморского региона и всей Европы», - заявил Сибига.

Нужны более жесткие санкции и давление на РФ, заявляет глава МИД.

«Укрепление противовоздушной обороны Украины - это также стратегическая задача, чтобы защитить не только нашу страну, но и уменьшить риски для наших соседей», - добавил он.

Реакция ЕС и НАТО

Инцидент вызвал волну заявлений от союзников.

НАТО: «Осуждаем безрассудство России. Будем продолжать укреплять оборону от всех угроз, включая дроны».

Посол США в НАТО Уитакер: «Мы солидарны с нашим партнером по НАТО Румынией и осуждаем безответственное вторжение на ее территорию. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну красную линию» и анонсировала подготовку 21-го пакета санкций.

Напомним, Министерство обороны Румынии ранее подтвердило тип дрона, попавшего в дом: им оказался «Герань-2» - не «Шахед», как сообщали сначала. Румынская сторона обнародовала технические детали после завершения первичного осмотра обломков.

Как сообщало РБК-Украина, это уже не первый подобный случай на румынской территории. 16 мая в селе Пардина возле границы с Украиной нашли неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд. Тогда к чрезвычайной ситуации привлекли саперов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com