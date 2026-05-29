«Не зря Путин переживает, что Лукашенко может бояться» 2 29.05.2026, 13:59

Диктатора «Лукашеску» называют, а он даже не отвечает.

Аналитик Сергей Чалый рассуждает, почему Лукашенко больше не отвечает Зеленскому.

— Украина в последнее время намекает Лукашенко, предостерегает от втягивания в войну. Все удивлялись: где же реакция правителя? — отмечает Чалый в программе «Белсата».

— Раньше — моментальная реакция, эмоциональная, не стесняясь в выражениях: «Да я ж тебе как к сыну, а ты как гнида…». Дальше было так: сначала пауза, все ждали реакцию, но Лукашенко, видимо, не мог ее сформулировать. Поэтому влазила Эйсмонт и комментировала для российских СМИ, что Лукашенко думает по этому поводу.

А сейчас что? Ну, я же все понимаю, и в этом духе. Человека «Лукашеску» называют, а он… Это к вопросу о том, что не зря Путин переживает, что Лукашенко может бояться.

Кстати, по поводу бояться. Недавно Лукашенко съездил на присягу в училище, где сказал: «Как я говорю, солдат должен вовремя убежать от пули, вот это главное для солдата». Я думаю: боже ты мой, что такое убежать от пули? Тут возможно только два объяснения.

Первое — Коля (младший сын Лукашенко — ред.) показал ему фильм «Матрица». Но это в качестве шутки. В действительности, думаю, Лукашенко думал не про пулю — а как убежать от беспилотников. А чтобы страх его не покидал, Мадяр (командующий Силами беспилотных систем Украины — ред.) уже третий раз выдал ему предупреждение.

Учитывая недавний звонок президента Франции Эмманюэля Макрона в Минск, аналитик потытоживает:

— До чего мы дошли? Макрон, прежде чем позвонить Лукашенко, сначала пообщался с Зеленским. Мы знаем, что Америка попросила Зеленского повлиять на Евросоюз, чтобы они помогли в вопросах белорусского калия.

То есть, Лукашенко думал, что американцы сейчас прикрикнут на европейцев, те — на Украину, и так все будет устроено. А оказалось, что все работает не так. Что в действительности Украина является ключевым игроком как в политических, так и в экономических вопросах — в том числе санкционных. С ней советуется Евросоюз.

А Украина, как она говорит, принимает решения по Беларуси благодаря взаимодействию с представительницей белорусских демократических сил.

