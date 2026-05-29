Как украинские беспилотники поливают огнем тылу российских войск
- 29.05.2026, 14:31
Российский тыл больше не может считаться безопасной зоной.
Украинские силы беспилотных систем наращивают атаки по российской военной инфраструктуре в глубине фронта, стремясь нарушить логистику и замедлить продвижение армии РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинских военных и аналитиков (перевод — сайт Charter97.org).
В одном из подразделений элитных Сил беспилотных систем Украины рассказали, что главными целями становятся полевые базы, склады боеприпасов и системы ПВО России. Для запусков используются украинские дроны «Дракоша», способные поражать цели на расстоянии от 30 до 180 километров от линии фронта.
По словам командира подразделения с позывным «Кит», беспилотники могут атаковать объекты как на оккупированных территориях Украины, так и внутри России. Подготовка к запуску происходит прямо в полях: бойцы собирают дроны из контейнеров, программируют цели через ноутбуки и отправляют аппараты в воздух с помощью специальных катапульт.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что интенсивность подобных ударов с февраля выросла в четыре раза. Украинские власти считают, что такие операции помогают сдерживать российское наступление.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о выделении дополнительных 5 млрд гривен на развитие наиболее эффективных ударных подразделений БПЛА. По его словам, российский тыл больше не может считаться безопасной зоной.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что удары осложняют переброску техники и личного состава РФ, в том числе по ключевым маршрутам снабжения в районе Мариуполя и Крыма.
При этом украинские военные признают, что технологическое преимущество на фронте постоянно меняется. По словам командира «Кита», каждая новая разработка быстро сталкивается с ответными мерами со стороны России, обладающей большим опытом в области ПВО и радиоэлектронной борьбы.