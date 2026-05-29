НАТО готовит крепость на Балтике на случай атаки Путина 29.05.2026, 14:33

Цель — не дать Москве захватить инициативу.

Швеция и ее союзники по НАТО стремятся превратить находящийся в центре Балтийского моря остров Готланд в настоящую крепость. На прошлой неделе там прошли первые учения под эгидой НАТО, около 18 тысяч военнослужащих из 13 стран готовились к нападению со стороны России и отрабатывали способы противодействия гибридным атакам. Альянсу даже стоит подумать о размещения на постоянной основе систем ПВО дальнего радиуса действия для сдерживания России, сказали Politico два дипломата из стран НАТО.

А напасть она может в любой момент, считает командующий вооруженными силами Швеции генерал Михаэль Классон. Главное – не дать Москве захватить инициативу, сказал он изданию: «Мы не должны сидеть сложа руки и ждать, пока российские вооруженные силы восстановятся до того или иного уровня, а должны постоянно быть начеку».

Готланд расположен в 300 км от Калининградской области, которую Владимир Путин нашпиговал оружием, включая дальнобойные ракеты. «Учитывая дальность действия и расположение современных систем [вооружения], тот, кто контролирует Готландом, контролирует бόльшую часть происходящего в Балтийском море», — пояснил Никлас Гранхольм, замдиректора шведского Агентства оборонных исследований.

Остров называют «непотопляемым авианосцем», так как он является важнейшей базой для проведения воздушных операций по всему региону. Вылетающие оттуда боевые самолеты могут достичь столицы любой из расположенных вокруг Балтийского моря стран «за считанные минуты», говорит Гранхольм.

По его словам, если Россия захватит остров и разместит там системы ПВО, она сможет перекрыть путь судам и самолетам, снабжающим страны Балтии и Финляндию, и воспрепятствовать переброске войск НАТО. Если же Готланд останется под контролем альянса, тот сможет перекрыть России доступ к Балтийскому морю, использовать ракеты для нанесения ударов вглубь ее территории и защиты региона.

Швеция вложила более 200 млн евро в модернизацию инфраструктуры Готланда, возобновила работу систем ПВО и вернула на остров полк, вооруженный бронетранспортерами CV90 и танками Leopard 2. Командир полка Андреас Густафссон сообщил Politico, что «в течение года» к 4500 военнослужащих присоединится «еще как минимум тысяча». Он также надеется «достаточно скоро» получить дальнобойную артиллерию. А с 2028 года на острове предполагается разместить новые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия IRIS-T.

В майских учениях участвовало 17 украинских операторов дронов. Шведские военные были вынуждены трижды останавливать наступление, потому что украинцы «уничтожали» их. «У нас была миссия со сценарием, в котором… до 20 боевых танков атаковали в ходе механизированного наступления, — рассказал один из операторов БПЛА. – Я просто летал [над ними] со своим дроном — я видел их всех, так что это были легкие цели».

Густафссон пообещал немедленно извлечь из этого урок: «Главный вывод для меня заключается в том, что нам нужно гораздо больше тренироваться с беспилотниками». Все войска НАТО должны «быстро научиться» проводить операции с дронами и противодействовать им, и лучше всего для этого учиться у украинцев, согласен Классон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com