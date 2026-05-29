На минской Комаровке появились первые пионы
- 29.05.2026, 14:49
Цены впечатляют.
Сезон пионов стартовал на минской Комаровке: на сезонной части рынка теперь можно встретить пушистые бутоны разных расцветок — от нежных и пастельных до ярких и насыщенных оттенков. Продаются как поштучно, так и собранными букетами. «Онлайнер» показал, что и почем продают.
Находятся на левой части сезонного рынка, рядом с саженцами.
Продавцы рассказали, что сорта пионов делятся на травянистые, древовидные и гибридные. Травянистые — самые привычные, обычно на срезку выращивают именно их. Древовидные — преимущественно ландшафтные цветы, но есть сорта, подходящие в том числе для срезки, они отличаются крупными бутонами и высокой стойкостью.
— Цена зависит от того, какой сорт. Есть очень дорогие, есть средняя ценовая категория, есть недорогая... И от совести продавца, — объясняет собеседница расстановку ценников в сегменте хрупкого товара.
Средняя цена за качественный пион сейчас находится в диапазоне 8—12 рублей, самые дешевые пионы можно встретить по 5 рублей за штуку — при этом они могут уступать более дорогим вариантам по размерам, качеству и зрелищности.
Уже готовые букеты тоже на месте — семь упакованных цветков можно унести с рынка за 56 рублей, а вообще ориентироваться можно на диапазон 60—90 рублей.
По словам продавцов, длительность пионного сезона зависит от погоды — этим цветам важны теплые ночи. Ранние сорта уже отцвели, сейчас начинают цвести средние. Так что ближайшую неделю-две продавцы прогнозируют с пионами, как максимум — месяц.