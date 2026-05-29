Исландия готовится к референдуму о вступлении в ЕС 29.05.2026, 14:42

Референдум состоится 29 августа.

Исландия проведет общенациональный референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз, которые были приостановлены более десяти лет назад, пишет Reuters.

Парламент Исландии поддержал проведение референдума, который состоится 29 августа. Голосование станет первым этапом правительственного плана, который может вернуть страну к переговорному процессу с ЕС.

В случае поддержки этой инициативы гражданами Исландия возобновит переговоры о вступлении в Евросоюз. Если же большинство избирателей выскажется против, попытки вернуться к евроинтеграционному процессу будут прекращены.

Переговоры о вступлении Исландии в ЕС длились четыре года, однако были приостановлены в 2013 году после прихода к власти евроскептического правительства.

В то же время последние социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки членства в Евросоюзе. Среди причин называют повышение стоимости жизни и влияние войны в Украине на ситуацию с безопасностью в Европе.

Профессор Университета Исландии Олафур Тордур Хардарсон отметил, что многие граждане пока не определились относительно членства в ЕС, поэтому двухэтапная система голосования может помочь им принять решение.

Правительство Исландии предлагает после завершения переговоров провести еще один референдум, на котором граждане оценят уже конкретные условия членства.

