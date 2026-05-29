29 мая 2026, пятница, 15:12
Суд Швейцарии оставил в силе обвинения по счетам друга Путина

  • 29.05.2026, 14:55
Через русского виолончелиста проходили миллионы сомнительных франков.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию четырех бывших сотрудников российского «Газпромбанка», оставив в силе их обвинительные приговоры по делу о нарушении правил финансовой проверки при открытии счетов для человека из близкого окружения Путина, сообщили источники агентства Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о деле, связанном с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, которого СМИ ранее называли другом и крестным отцом дочери Путина. По данным суда, банкиры не проявили должной осторожности при проверке происхождения средств, размещенных на его счетах в Швейцарии.

Суд первой инстанции в Цюрихе еще в 2023 году признал их виновными в нарушении стандартов банковского контроля и назначил условные штрафы на сумму более 450 тысяч швейцарских франков. Позднее апелляционный суд также поддержал это решение, а теперь позицию подтвердил и высший судебный орган страны.

Следствие установило, что через счета, открытые в 2014–2016 годах, проходили миллионы франков, а также доходы от инвестиций, происхождение которых вызывало сомнения у регуляторов. Банки обязаны в таких случаях проверять реального владельца средств и при необходимости отказывать в обслуживании.

Ролдугин ранее заявлял, что не является бизнесменом и не владеет значительными капиталами. Кремль отвергает любые утверждения о его связи с активами президента, называя такие сообщения «антипутинской риторикой».

Сами банкиры отрицали вину, утверждая, что происхождение средств не вызывало достаточных оснований для отказа в обслуживании. Однако суд счел их аргументы недостаточными и подтвердил ответственность за нарушения процедур финансового контроля.

