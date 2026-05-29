The Economist: Три урока войны в Украине 29.05.2026, 15:11

Как новые технологии разрушают превосходство сверхдержав.

Мир вступает в новую эпоху войн, в которой даже мощные армии все чаще увязают в изнурительных конфликтах, а на первый взгляд более слабые страны получают неожиданное преимущество благодаря дронам, ИИ и высокоточному оружию. Украина – главная лаборатория этой военной революции.

Войны будущего будут не "блицкригами", а дорогостоящими и хаотичными ловушками. На этом фоне Запад учится у Украины. Чем "умнее" военные технологии, тем бессмысленнее войны, которые политики развязывают по собственному выбору, пишет The Economist.

Почти 750 000 человек погибли в войнах в период с 2021 по 2024 год от пуль и бомб. Еще больше – от косвенных последствий: голода и болезней. Число погибших в ходе боевых действий за последние четыре года стало самым высоким со времен окончания Холодной войны.

Нападения России на Украину стало унизительной трясиной для Владимира Путина. Война Дональда Трампа потерпела ужасные неудачи в противостоянии с Ираном.

Эти две войны, начатые лидерами по собственному выбору, – пример новых реалий на поле боя. Технологии затруднили продвижение армий. В то же время они облегчили более слабым государствам задачу сеять хаос в рядах более сильного противника.

Первый серьезный сдвиг заключается в том, что солдаты больше не защищены. Датчики и спутники могут их обнаружить, а маленькие дешевые дроны – убить. Армиям приходится прилагать все больше усилий, чтобы скрываться, перемещаться и выживать.

Расширение «зоны поражения» на передовой в Украине, где солдаты передвигаются небольшими группами, а наземные роботы эвакуируют раненых и доставляют припасы, олицетворяет этот сдвиг.

Технологии распространяются быстро. Израильские солдаты в Ливане сталкиваются с теми же дронами, которые впервые были применены в Украине. Иранские ракеты сегодня значительно точнее иракских, запущенных во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годах. Если бы Китай попытался вторгнуться на Тайвань, его десантные силы точно так же столкнулись бы со шквалом дронов.

Превосходства в воздухе сейчас добиться сложнее. Небо, перенасыщенное дронами, уже не защищает солдат так, как раньше.

Некоторые эксперты приходят к выводу, что атака на уязвимые места противника с использованием шокового эффекта и стремительных действий больше невозможна. Однако война – это дарвиновская среда, побуждающая к постоянной адаптации, а поле боя никогда надолго не замирает.

Урок, извлеченный из событий в Украине, заключается в том, что армиям придется должным образом учиться и вооружаться, чтобы ослеплять противника, нарушать работу его систем, а также избегать камер, датчиков и боеприпасов, действующих над ними и вокруг них.

В этом отношении западные армии безнадежно отстают. Им необходимо больше средств РЭБ и защиты от дронов, чтобы избежать обнаружения и поражения. Требуется реалистичная подготовка, имитирующая боевые условия.

Именно поэтому на учениях армиям НАТО помогают украинцы, хорошо освоившие дроны. Им следует действовать смелее, внедряя беспилотные системы в свои вооруженные силы для выполнения любых задач – от разведки до логистики.

Впрочем, им не следует просто копировать опыт Украины. Хотя украинская армия демонстрирует впечатляющую инновационность, у нее есть и недостатки. Генералы, прошедшие подготовку в СССР, до сих пор занимаются микроменеджментом бригад на фронте.

Украинские силы беспилотных систем, возможно, и соответствуют мировому уровню, но они не столь тесно синхронизированы со штурмовыми подразделениями, как могли бы быть. К тому же дроны, действующие в небе над Донбассом и в акватории Черного моря, – меньше, обладают меньшей дальностью полета и стоят дешевле тех, что потребовались бы для ведения войны на огромных просторах Тихого океана.

Второй сдвиг – программное обеспечение на базе ИИ позволяет армиям находить и поражать цели с ранее немыслимыми скоростью и масштабом. Молниеносная операция США в Иране дает представление об этом.

Армия, способная опередить противника в обнаружении и уничтожении командных пунктов, складов и вооружения, теоретически может парализовать врага и принудить его к капитуляции. На практике это невероятно сложно.

Америка и Израиль могли нанести бомбовые удары по Ирану, однако Тегеран не демонстрирует признаков капитуляции. Напротив – в течение 39 дней войны он продолжал запускать беспилотники и ракеты, сохранил ядерную программу, перекрыл Ормузский пролив и спровоцировал глобальный экономический хаос.

Трамп хвалится количеством пораженных целей в Иране, уничтоженных значительно более совершенным американским оружием, однако нанесение ударов должно быть средством достижения цели, а не заменой стратегии.

То, что Трамп планировал как короткую и жесткую войну, быстро начало истощать запасы дорогостоящих боеприпасов США и выявило ограниченную готовность страны мириться с экономическими издержками – не говоря уже о человеческих жертвах.

В предыдущих войнах – таких как война США во Вьетнаме или СССР в Афганистане – меньшая, более слабая сторона побеждала, поскольку воевала на своей территории. Теперь же более слабая сторона может позволить себе еще и высокоточное оружие.

Третье изменение – законы войны все больше стираются. Войска Путина подвергали украинских гражданских пыткам, неизбирательным бомбардировкам и систематическим атакам на медицинские учреждения. ХАМАС гордился массовыми убийствами израильских женщин и детей.

Предстоящие годы неизбежно принесут новые войны. Трамп ясно показал пренебрежение к союзникам и ослабляет способность США сдерживать агрессоров.

Политические лидеры во всем мире продолжают полагать, что под их блестящим руководством следующая война будет быстрой и безболезненной. Но факты свидетельствуют, что война становится все более сложной и дорогостоящей; что более слабым странам легче сдерживать и изматывать более сильные; и что начать войну проще, чем закончить.

Это то, над чем Трампу стоит задуматься, размышляя, возобновлять ли войну против Ирана, начать ли на Кубе. Путину, который продолжает сжигать жизни и деньги в Украине, – тоже. Си Цзиньпину в Китае, размышляющему, вторгаться ли на Тайвань, – тоже.

По мере того как военные технологии становятся умнее, войны по собственному выбору выглядят все более глупыми.

