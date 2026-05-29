Stellantis представил бюджетный семейный электромобиль 1 29.05.2026, 15:27

Его запас хода - 700 километров.

Минивэн Leapmotor D99 выйдет на китайский рынок летом, а позже ожидается его экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Совладельцем бренда Leapmotor является концерн Stellantis и именно он в последнее время активно занимается выводом недорогих моделей на европейский рынок.

Новый Leapmotor D99 — обтекаемый минивэн длиной более 5 метров. У него большой угол наклона лобового стекла и вертикальные задние стойки, а тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами.

Минивэн представили в семиместном исполнении, причем кресла первых двух рядов получили электропривод, подогрев и вентиляцию. Сиденья второго ряда можно еще и разворачивать.

На передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и большой центральный тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Также комплектация включает панорамную крышу, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора и систему полуавтономного движения.

Электромобиль Leapmotor D99 предлагается в версиях мощностью 241 и 308 сил. Батарея на 115 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 700 км, а 1000-вольтовое оборудование обеспечивает сверхбыструю зарядку.

Кроме того, предлагают плагин-гибрид Leapmotor D99 с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 136 л. с. и двумя электромоторами суммарной мощностью 272 л. с. Батарея на 80 кВт∙ч позволяет преодолеть 352 км на электротяге.

