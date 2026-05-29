Румыния закрывает генконсульство РФ

Никушор Дан

Консул объявлен персоной нон грата.

Президент Румынии Никушор Дан объявил российского консула в городе Констанца персоной нон грата, консульство будет закрыто, пишет Digi24.

«Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали два гражданина Румынии. Вся ответственность за этот инцидент лежит на России - государстве, которое уже более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины.

Учитывая эту ситуацию, Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата, а Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто», - сказал он.

Напомним, ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

