Что на самом деле происходит в Гомеле 29.05.2026, 15:47

Фото Алексея Пирязева

Ситуация с бездомными животными обостряется.

Власти молчат, зооволонтеры бьют тревогу и призывают фиксировать на видео жестокий отлов. На фоне кампании по «усилению отлова» бездомных животных в Гомеле ситуация вокруг уличных животных становится всё более напряжённой, пишет homeldays.org.

Новый «глава» Гомеля Руслан Пархамович провёл первый приём граждан. По данным властей, он «выслушал» как минимум девять проблем от жителей города. Как известно, в последнее время в Гомеле остро стоит вопрос бездомных животных, и зоозащитники планировали посетить этот приём, чтобы поднять проблему. Но в официальном отчёте об этом — ни слова.

Напомним, что в Гомеле продолжает нарастать возмущение после кампании по «усилению отлова» бездомных животных. На это возмущение назначенец Лукашенко Пархамович реагирует в своём стиле: убийства не прекращаются, зато проходят инструктажи сотрудников госпредприятий и аппаратные совещания. Теперь он призывает активизировать регистрацию животных.

О чём призывают говорить волонтёры и зоозащитники

Зооволонтёры и активисты призывают фиксировать случаи жестокого отлова и возможные нарушения на видео и направлять материалы в соответствующие службы или волонтёрские инициативы. В соцсетях распространяются видео с собакой, которую нашли подростки: из её тела торчал дротик, был выбит глаз.

Что пишут люди в комментариях:

«То, что происходит с бездомными животными в Гомеле, иначе как победой жестокости не назовёшь», — пишет В.С.

«Наверное, взрослые считают, что детям лучше находить тела животных, чем пытаться решить проблему иначе… А потом мы задаёмся вопросом: «Откуда в детях столько жестокости?» — отмечает В.К.

«Зачем на государственном уровне принимать закон о жестоком обращении с животными, если само государство так жестоко обращается с животными!» — говорит К.

Зоозащитники просят фиксировать жестокий отлов на телефоны, а видео направлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства или передавать волонтёрам Гомеля:

— Сейчас, как никогда, нам нужна помощь и поддержка людей, которые понимают: отлов — это не приют, а ловцы — не спасатели Малибу. Сотни животных не доезжают до пункта назначения, погибая в страшных мучениях от препаратов, используемых при отстреле дротиками.

Зоозащитники обращают внимание на то, что местные паблики, а также госСМИ разжигают ненависть к бездомным собакам, освещая проблему однобоко:

— Вы сталкиваете лбами комментаторов и разжигаете общественную ненависть к волонтёрам и простым любителям животных! Почему же вы молчите о том, что в области одни «дети» в конце апреля искалечили собаку палкой с гвоздями (её пришлось везти на операцию в Гомель).

Волонтёры просят писать об убийствах животных и сомневаются, что эта тема будет поднята. При этом они пишут, что «сделать ничего невозможно», признавая, что городские власти не прислушиваются к мнению жителей.

Ситуация обостряется

Конфликт вокруг отлова бездомных животных в Гомеле продолжает обостряться. Волонтёры предупреждают, что без системного подхода проблема может только усугубляться. Жертвами разжигания ненависти в такой ситуации могут стать не только животные, но и люди.

