29 мая 2026, пятница, 17:01
Оккупированный Севастополь остался без бензина

Иллюстративное фото: Эхо Кавказа

Гауляйтер Развожаев вынужден был признать проблему.

В оккупированном Севастополе начались перебои с топливом. На заправках сети ТЭС и АТАН временно исчез бензин АИ-92 и АИ-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого «губернатора» оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.

По словам Развожаева, сейчас на АЗС в наличии только дизельное топливо «ДТ ультра» - и то не на всех станциях. Поставки бензина ожидают в течение дня.

«Сохраняются логистические сложности, причины которых известны. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», - написал гауляйтер.

Он также отметил, что вопрос поставок топлива на Крымский полуостров «контролируют Минэнерго и Минтранс РФ».

По данным местных ТГ-каналов, перебои с бензином и дизелем фиксируют на АЗС по всему оккупированному полуострову.

Местные каналы публикуют интерактивные карты заправок и причины дефицита: регулярные атаки на российские НПЗ и кратное увеличение ударов по так называемому сухопутному коридору в Крым, который проходит через оккупированные территории юга и востока Украины.

Ранее Развожаев уже сообщал, что в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами в одно авто, а дизтопливо продают по талонам.

