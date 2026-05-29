Оккупированный Севастополь остался без бензина

Оккупированный Севастополь остался без бензина2
- 29.05.2026, 15:52
Гауляйтер Развожаев вынужден был признать проблему.
В оккупированном Севастополе начались перебои с топливом. На заправках сети ТЭС и АТАН временно исчез бензин АИ-92 и АИ-95.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого «губернатора» оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.
По словам Развожаева, сейчас на АЗС в наличии только дизельное топливо «ДТ ультра» - и то не на всех станциях. Поставки бензина ожидают в течение дня.
«Сохраняются логистические сложности, причины которых известны. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», - написал гауляйтер.
Он также отметил, что вопрос поставок топлива на Крымский полуостров «контролируют Минэнерго и Минтранс РФ».
По данным местных ТГ-каналов, перебои с бензином и дизелем фиксируют на АЗС по всему оккупированному полуострову.
Местные каналы публикуют интерактивные карты заправок и причины дефицита: регулярные атаки на российские НПЗ и кратное увеличение ударов по так называемому сухопутному коридору в Крым, который проходит через оккупированные территории юга и востока Украины.
Ранее Развожаев уже сообщал, что в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами в одно авто, а дизтопливо продают по талонам.